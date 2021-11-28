Önder Özen ve Metin Tekin'den Sergen Yalçın yorumu
Süper Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 4-0 yenilen ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 16'ya yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam etme kararı alındı. Önder Özen ve Metin Tekin kararı N Futbol'da yorumladı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 28.11.2021 - 22:50| Son Güncelleme : 28.11.2021 - 23:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.