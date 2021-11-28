Önder Özen ve Metin Tekin'den Sergen Yalçın yorumu

Süper Lig'de son olarak evinde Giresunspor'a 4-0 yenilen ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 16'ya yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam etme kararı alındı. Önder Özen ve Metin Tekin kararı N Futbol'da yorumladı.

Haberler - NTV Haber 28.11.2021 - 22:50 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 23:41

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