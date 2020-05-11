Paralimpik yüzücü saçını kendi kesti

17 yaşındaki paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin havuzlardaki gururu. Genç sporcu, geçen yıl dünya ikincisi oldu. Kolları olmadan dünyaya gelen Sümeyye, her işini ayaklarıyla yapıyor. Coronavirüs nedeniyle kuaförlerin kapalı olduğu dönemde de yeteneğini konuşturdu. Saçlarını ayaklarıyla kesti ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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NTV 11.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 17:37
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