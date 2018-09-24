NTV

Patenli gençlerin trafikte ölümle oyunu kamerada
24.09.2018 - 09:18

Şişli’de patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına takılarak trafikte seyretti. Gençlerin adeta ölüme davetiye çıkardığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Durağa yanaştığında otobüsü bırakan ve hareket ettiğinde tekrar otobüse tutunarak ilerleyen gençler yürekleri ağza getirdi. Okmeydanı’na kadar tehlikeli şekilde seyreden gençleri fark eden otobüs şoförü otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine 3 genç hızla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru gözden kayboldu. Gençlerin trafikteki tehlikeli yolcuğu saniye saniye kameralara yansıdı.

Diğer Videolar

tümünü göster
85.jpg

28 gollü maç

 19.09.2018 - 08:00
rıdvan dilmen .jpg

"Galatasaray'ın bir geleneği var"

 18.09.2018 - 10:59
1.jpg

Ambulansı iterek çıkardılar

17.09.2018 - 17:49
kerem-tunceri.jpg

12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda (Kerem Tunçeri NTV'de)

 13.09.2018 - 11:06

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP