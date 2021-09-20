Şampiyonlar yurda döndü: Gazilerimize armağan olsun

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nın finalinde, İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü. Ay yıldızlıların Teknik Direktörü Osman Çakmak ‘‘Ben 5 istedim, çocuklar 6 attı. Türk milletine, gazilerimize armağan olsun. Bu çocukları yetiştiren annelerin ellerinden öpüyorum’’ dedi.

 

NTV 20.09.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 15:25

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