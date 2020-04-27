Serie A ve La Liga ne zaman başlayacak?

Corona virüs salgınını en ağır yaşayan ülkelerin başında gelen İtalya'da sporcuların sahalara dönüşü için geri sayım başladı. Başbakan Conte, kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı. İspanya'da ise futbolcuların sahalara dönüşü Haziran'ı bulabilir.

NTV 27.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 13:01

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER