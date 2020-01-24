Sivasspor'un başarısının sırrı ne? (Rıza Çalımbay, NTV Hafta Biterken'e anlattı)
Lig başından bu yana 18 maçın 12'sini kazandı. Son olarak Beşiktaş'ı evinde yendi. Demirgrup Sivasspor'u ligde kimse tutamıyor. Böyle giderlerse de şampiyon olmamaları için bir sebep yok. Sivasspor'un önlenemez ilerleyişini takımın hocası Rıza Çalımbay, NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu'na anlattı. (Hafta Biterken, NTV)
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