Taraftarlar tek ses, tek yürek oldu: Tribünlerde ‘Eriksen’ tezahüratı
Euro 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta, nefeslerin tutulduğu o dakikaları, iki ülke taraftarları büyük bir korku ve sessizlik içinde izledi. Kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen bir anda yere yığıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan futbolcunun durumu iyi... Ancak o geçmek bilmeyen dakikalarda hem Danimarka hem de Finlandiya taraftarları, tribünlerde tek ses, tek yürek oldu ve talihsiz futbolcunun adını yüksek sesle söyleyerek birlikte tezahürat yaptı.
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ntv.com.tr 13.06.2021 - 16:39| Son Güncelleme : 13.06.2021 - 16:52
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