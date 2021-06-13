Taraftarlar tek ses, tek yürek oldu: Tribünlerde ‘Eriksen’ tezahüratı

Euro 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasındaki maçta, nefeslerin tutulduğu o dakikaları, iki ülke taraftarları büyük bir korku ve sessizlik içinde izledi. Kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı futbolcu Eriksen bir anda yere yığıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan futbolcunun durumu iyi... Ancak o geçmek bilmeyen dakikalarda hem Danimarka hem de Finlandiya taraftarları, tribünlerde tek ses, tek yürek oldu ve talihsiz futbolcunun adını yüksek sesle söyleyerek birlikte tezahürat yaptı.

ntv.com.tr 13.06.2021 - 16:39 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 16:52

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