Tribünler artık robotların

Günlük yaşamda etkisini sürekli artıran robotlar, artık tribünlerde de boy gösteriyor. Tayvan Beyzbol Ligi takımlarından Rakuten Monkeys, corona virüs tehdidi nedeniyle boş kalan koltukları robotlarla doldurdu.
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NTV 13.04.2020 - 11:52| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:23
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