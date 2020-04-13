Tribünler artık robotların

Günlük yaşamda etkisini sürekli artıran robotlar, artık tribünlerde de boy gösteriyor. Tayvan Beyzbol Ligi takımlarından Rakuten Monkeys, corona virüs tehdidi nedeniyle boş kalan koltukları robotlarla doldurdu.

NTV 13.04.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:23

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