Ülke sporu Emre için birleşti (Sunucu Emre Gönlüşen'e destek mesajları)

Eski çalışma arkadaşımız, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sunucusu Emre Gönlüşen, daha önce yenmeyi başardığı kanserle bir kez daha mücadele ediyor. Hastalığının tekrar ettiğini esprili bir mesajla duyuran Emre'ye sosyal medyadan destek mesajları yağdı. İşte o mesajlar...

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