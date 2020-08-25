Ünlü atlet Usain Bolt virüse yakalandı mı?

Ünlü atlet Usain Bolt, doğum günü partisinin ardından, coronavirüs tedbirleri nedeniyle ev izolasyonuna girdi. Efsane atlet, testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı ve test sonucunu beklediğini söyledi.

NTV 25.08.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 14:16

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