Yargıtay'dan şike davası kararı

Yargıtay, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Yargıtay'ın hükmü Aziz Yıldırım'a verilen beraatı etkilemeyecek.NTV muhabiri Gökhan Gerçek, NTV canlı yayınında kararın ne anlama geldiğini anlattı.

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