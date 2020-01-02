Yargıtay'dan şike davası kararı

Yargıtay, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Yargıtay'ın hükmü Aziz Yıldırım'a verilen beraatı etkilemeyecek.NTV muhabiri Gökhan Gerçek, NTV canlı yayınında kararın ne anlama geldiğini anlattı.
NTV Haber 02.01.2020 - 19:15| Son Güncelleme : 02.01.2020 - 19:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.