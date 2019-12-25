Yoga yapanlar dikkat! (Bazı hastalarda bel kaymasına sebep oldu)
Yoga, hem ruha hem de fiziğe iyi geliyor. Sağlık için birçok faydası var ama yapılan bir araştırmayla bazı kişilerde bel kayması ve kırık gibi rahatsızlıklara yol açtığı ortaya koyuldu. Özellikle kemik erimesinin başladığı 50 yaş üzerinde spor yaparken daha dikkatli olmak gerekiyor. (Haber: Melike Şahin Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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