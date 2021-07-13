Terim: Pasaportlarımız istediler, sınır dışı etmek istediler

Galatasaray, Olimpiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina’ya gitti ancak ülkeye giremeden geri döndü. Virüs kontrolü için kafilenin önceden yaptırdığı test sonuçlarını kabul etmeyen Yunan yetkililer, sarı-kırmızılıları havalimanında bekletti. Bu üzerine Galatasaray kafilesi Türkiye’ye döndü. Teknik direktör Fatih Terim, ‘‘Sınır dışı etmek istediler, dostluk maçı için gitmiştik, hiç dostça davranmadılar’’ dedi.

NTV 13.07.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 10:17

DİĞER VİDEOLAR