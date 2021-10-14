2021 Cadılar Bayramı (Halloween)  ne zaman?

Konseptli kutlamalarla anılan Cadılar Bayramı'na kısa bir süre kaldı.

Cadılar Bayramı, bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 31 Ekim’de kutlanacak. 31 Ekim 2021 günü ise Pazar gününe denk gelecek.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen 'Halloween' partilerinin bu seneki hazırlıkları başladı.

HALLOWEEN NE DEMEK?

1 Kasım’da kutlanan Azizler Günü İngilizce’de “All Saint’s Day” ve aynı zamanda “All-Hallows” olarak adlandırılıyordu. Keltlerin coğrafyasında da Cadılar Bayramı Azizler Günü’nden bir önceki gece kutlandığından, yine İngilizce’de “bir önceki gün” anlamına gelen “eve” kelimesiyle birleşerek başta “All-Hallows Eve”, sonradan da “Halloween” olarak adlandırılmaya başlandı.



CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

Samhain süresince ölülerin hayaletlerinin dünyayı ziyaret ettiğine inanıldığı için o zamandan beri Cadılar Bayramı’nda korkunç kostümlerle hayaletleri korkutmak amaçlanıyor.



Balkabağından yapılan yiyecekler dışında Halloween’de en çok tüketilen gıdalardan biri de elma şekeridir. Ev yapımı elma şekerleri çocuklara ikram edilir. Yine ev yapımı çikolatalar ve şekerlemeler tüketilir.