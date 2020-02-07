24 numaralı formasıyla bilinen Kobe Bryant’ın cenazesi 24 Şubat’ta

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant’ın cenaze töreni tarihi belli oldu. 13 yaşındaki kızı Gianna ile aynı helikopterde yolculuk eden ve kızıyla birlikte yaşamını yitiren Bryant için yıllarca üstünde taşıdığı 24 numaralı formasından ve kızının taşıdığı 2 numaralı formadan dolayı 24 Şubat’ta (24/2) cenaze töreni düzenlenecek.



26 Ocak’ta Los Angeles’ta gerçekleşen kaza sonrası, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti geçen hafta, cenaze töreni üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı.



Cenaze töreni, Bryant’ın 20 yıl boyunca basketbol oynadığı Staples Center’da düzenlenecek.

Kaza sonrası basketbol efsanesinin hayranları Staples Center’ın önünü anma yeri haline getirerek çiçekler, balonlar, oyuncaklar yağdırdı.



Bryant’ın hayranları ayrıca, kazanın meydana geldiği Calabasas bölgesini de çiçeklerle donattı.

STAPLES CENTER'DA ANILDI

Geçen hafta Portland Trail Blazers ile müsabakaya çıkan Bryant’ın takımı Lakers, Staples Center’ın koltuklarına Bryant’ın 24 ve 8 numaralı formalarını giydirdi. Bu anmanın fikir babalığını bir başka basketbol efsanesi LeBron James yaptı.

GIANNA'NIN FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan Kobe Bryant ile hayatını kaybeden Gianna'nın okulu Harbor Day, önceki gün 13 yaşındaki basketbolcunun formasının emekli edildiğini açıkladı.



2 numaralı formanın emekli edilme haberini Gianna'nın annesi Vanessa Bryant sosyal medya hesabından duyurdu. Vanessa, "Gigi, seni özlüyorum, seni seviyorum. Bize hiçbir nezaketin küçük olmadığını öğrettin. Annen hala seninle gurur duyuyor ve DAİMA da duyacak" mesajını paylaştı.

California-Corona Del Mar'da bulunan okulda düzenlenen törende öğretmenleri ve arkadaşları Gianna anısına konuşmalar yaptı.



Yetenekli bir basketbolcu olan Gianna'ya babası Kobe Bryant ve kazada hayatını kaybeden Christina Mauser koçluk yapıyordu.