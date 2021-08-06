Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL

Ahbap olarak çalışmalarını sürdüren Haluk Levent, Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon liralık destek yapacağını duyurdu.

06.08.2021 - 14:05

Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL

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Ahbap kurucusu ve sanatçı Haluk LeventAcun Ilıcalı'nın yangın bölgesine yardım yapacağını açıkladı.

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren bölge için destek çalışmaları yürüten Ahbap'ın kurucusu Levent, Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol!" dedi.

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