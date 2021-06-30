Ada Masalı 3. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Star’ın yeni dizisi Ada Masalı, dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle, AB’de 3,61 izlenme oranı, 11,45 izlenme payıyla, 20+ABC1’de ise 3,89 izlenme oranı, 11,27 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.



Ay Yapım’ın yeni yaz dizisi Ada Masalı’nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor. ‘Ada Masalı’, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.



ADA MASALI 3. BÖLÜM KONUSU



Haziran, Hakan’ı karşısında görünce çok şaşırır. Hakan’ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran’ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar’ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada’nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar. Çiçekler için İdil’le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz’la bir yolculukta bulur. Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz’ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran’ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.