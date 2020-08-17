Adana'nın meşhur Adana Kebabı evde nasıl yapılır? (Masterchef Adana Kebap tarifi)

Birçok lezzetin birbiriyle yarıştırıldığı Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Adana’nın meşhur Adana Kebabı Masterchef’te  yarışmacılardan istenince izleyiciler Adana Kebabı tariflerini araştırmaya başladı. Peki zırh adı verilen özel bir bıçakla yapılan Adana Kebap evde nasıl yapılır? İşte meşhur Adana Kebabının tarifi...

ntv.com.tr 17.08.2020 - 11:56

Adana'nın meşhur Adana Kebabı evde nasıl yapılır? (Masterchef Adana Kebap tarifi)

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Adana Kebap, Adana'ya özgü bir kebap çeşididir. Karışım hazırlanırken kullanılan malzemeler kırmızı pul biber, kuyruk yağıdır.

Zırh adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılır. Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. Genellikle kuzu eti tercih edilir.

Adana Kebabı'nın servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılır. 

ADANA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

- 500 gr Kıyma

- 3 tepeleme yemek kaşığı pul biber

- Tuz

- 150 gr kuyruk yağı

Yapılışı

- Yağlı kuzu yada dana kıyma geniş bir yoğurma kabına alınır.

- Üzerine kuyruk yağı eklenerek iyice yoğrulur.

- Yoğrulan kıymaya, tuz ve pul biberi ekledikten sonra yoğurmaya devam    edilir. Dolapta yaklaşık iki saat bekletilir.
- Demir şiş ya da tahta şişler ıslatılır.

- Kıymalar şişe sarılır.

- Fırın tabanına fırın kağıdı yerleştirdikten sonra 200 derecede ısıtılan          fırın ızgarasına şişler yerleştirilir.

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