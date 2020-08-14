Vişneli köfte nasıl yapılır? (Masterchef vişneli köfte tarifi)

Türk mutfağının yöresel lezzetleri arasında sayılan vişneli köfte, masterchef yarışmasında yer almasıyla gündeme geldi. İşte vişneli köfte malzemeleri ve yapılışı..

VİŞNELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Kesilmiş beyaz soğan



4 bardak donmuş vişne



2 çorba kaşığı nar ekşisi



2 çorba kaşığı şeker



1 bardak su



500 gram dana döşten 2 kere çekilmiş kıyma



1 çay kaşığı tarçın



1 çay kaşığı kimyon



2 tutam tuz



2 tutam karabiber



Taze kişniş



1 dilim köy ekmeği

Yapılışı:

Kıymanızı tarçın,kimyon,tuz ve karabiber ile iyice yoğurun ve üzeri kapalı biraz dinlendirin.



Kıymanızı orta boy lokmalar halinde alın avucunuzun içinde açın ve ortasına bir adet vişne koyup yuvarlayarak kapatın. Aynı boy olmasına özen gösterdiğiniz köfteleri yanmaz tavada az zeytinyağ ile pişirin.



Kenara aldığınız köfteleri kullandığınız tavaya yeniden zeytinyağ koyun ve soğanları sotelemeye başlayın.Soğanların biraz renkleri dönünce kalan vişneleri , nar ekşisini, 1 bardak suyu ve şekeri tavaya alın ve karıştırarak 5 dakika kadar çektirin



Köfteleri bu sosun içine atın ve 20 dakika kadar ara ara çevirerek iyice sos içinde pişirin, taze kişniş ile süsleyerek 1 büyük dilim ekmeğin üzerinde servis edin.