İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Alina Boz'un yaz hazırlığı

Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Alina Boz ilk kez başrolde oynayacak. TRT 1'den yayınlanacak ve çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan Elimi Bırakma dizisinin heyecanını yaşıyor.



Yıldızı Paramparça dizisiyle parlayan Boz, Elimi Bırakma adlı yeni dizide Alp Navruz’la başrolü üstlendi. Çekimlerine geçen günlerde başlanan dizide Azra adında genç bir kadını canlandıran Boz, karakterin kendisini çok etkilediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Azra zor bir karakter ama onu o kadar sevdim ki, kağıt üzerinde okurken bile yeri geldi onun için üzüldüm, yeri geldi sevindim. Oynarken de bana çok şey katacağından eminim. Rolüme kendim hazırlanmaya başlamıştım, bir süre sonra Bahar Kerimoğlu’yla birlikte çalışmaya başladım. Her sahneyi, her detayı ince ince işliyoruz.”

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