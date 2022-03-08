Alina Kabayeva kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva'nın yaşamı merak konusu oldu.



ALİNA KABAYEVA KİMDİR?

Alina Kabayeva, 12 Mayıs 1983 Taşkent Özbekistan'da dünyaya geldi.

Kabayeva, Rus eski bireysel ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu ve politikacıdır.

Bireysel ritmik jimnastik branşında kazandığı 1 altın ve 1 bronz olimpiyat madalyası, Dünya Şampiyonalarında toplam 14 ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 25 madalya ile Rusya jimnastik tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

Rusya'nın en başarılı sporcularına verdiği Sporda Ustalık Onuru unvanına layık görüldü.