Alişan'ın eşi Buse Varol hamile olduğunu açıkladı: 5 haftalık bebeğimi melekleri korudu

İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçiren, otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan eşi Alişan, çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte sağ çıkan Buse Varol, Instagram hesabından kaza sonrası ilk paylaşımı yaptı.

"AİLEMİZE BAĞIŞLADI ALLAH"



Eşi Alişan ve 2 yaşındaki çocuklarıyla bir pozunu paylaşan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: Allah'a binlerce şükürler olsun, biz yeni bir hayata başladık. Allah evladıma, bana, eşime ve dadımıza bir şans daha verdi. İnanılmaz korkunç ve felaket dakikalar yaşadık. Birdaha yaşatmasın Allah'ım. Hiçkimseye. Bu süreçte arayan, mesaj atan, DM'den yazan, bir şekilde bize ulaşmaya çalışıp, bizi merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ne kadar çok sevenimiz varmış. Ne güzel insanlar biriktirmişiz. Ne kadar şükretsem de az kalır. Bizi Burak'ın ve karnımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Ailelerimize bağışladı Allah. Yazacak çok şeyim var ama sığdıramam..Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun.

Buse Varol'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraf

NELER YAŞANDI?



Alişan (Serkan Burak Tektaş) ailesiyle birlikte İstanbul'dan İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda 150 kilometre hızla giderken takla attığı cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı ortaya çıktı. Kaza raporunda olay yerinde 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alişa, ailesiyle birlikte sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane çıkışında gözyaşlarını tutamadı. Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan şarkıcı, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf

"YEPYENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUZ"



Ölümden döndüğü kaza sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan . Alişan ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın altına "Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz. Allah’ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun" notu düştü.

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