Almanya'da Tayland Kralı krizi

Alman milletvekilleri Tayland Kralı'nın salgın sırasında Almanya'daki lüks bir otelde neden kaldığına dair açıklama istedi.

31.05.2020 - 13:12 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 13:13

f6b48036-a9e2-4e59-889c-13bddad7b49c.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tayland Kralı haremiyle lüks otele kapandı

Tayland Kralı haremiyle lüks otele kapandı

Alman milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın salgın zamanında Almanya'daki lüks bir otelde 20 cariyelik haremi ile birlikte neden kaldığına dair açıklama talep etti.

Kral'ın kaldığı Almanya-Avusturya sınırındaki Garmisch Partenkirchen kasabasındaki Grand Hotel Sonnenbichl adındaki lüks otel şuan rezervasyonlara kapalı durumda bulunuyor.

Yeşil Parti üyesi olan Margarete Bause, turizm yasağının Tayland Kralı'nın bu otelde kalmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...