Amal ve George Clooney'den Suriyeli çocuklar için okul

Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış, bu alanda da çalışmalar yürüten tüm dünyanın tanıdığı bir avukat olan Amal Clooney ve yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle bilinen George Clooney çifti yaptıkları yardımlarla tüm dünyada kendilerinden bahsettiriyorlar.

6 FARKLI KURULUŞA 1 MİLYON $



Corona virüsle mücadele için İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki yardım toplama merkezleri ve Lübnan Aşevi'nin de dahil olduğu 6 farklı kuruluşa 1 milyon doları aşkın bağış yapan çift şimdi de Lübnan'daki Suriyeli çocuklar için harekete geçti.

Ünlü çiftin Ella ve Alexande adında iki çocukları var

Mülteci sorunundan, savaş karşıtlığına kadar pek çok mesele üzerinde çalışmalar yürüten çift, Suriyeli çocukların eğitimleri aksamasın diye okul yaptırarak tüm dünyaya örnek oldu.



SİNEMA VE TELEVİZYON DÜNYASINI UNUTMADI



George Clooney pandemi sürecinde son olarak sinema ve televizyon kuruluşlarına 250 bin dolar bağışlamıştı.