Amanda Kloots: Bir mucize olması için dua ediyorum

Amanda Kloots, corona virüsle mücadele eden ve bu süreçte bir bacağını kaybeden tiyatrocu eşi Nick Cordero'nun sağlık durumu için "Bir mucize olması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

02.06.2020 - 10:37

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Tiyatronun saygın ödüllerinden Tony'ye de aday gösterilen 41 yaşındaki oyuncu Nick Cordero, corona virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Daha önce virüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle sağ bacağı kesilen Cordero'nun eşi Amanda Kloots, sosyal medya hesabından eşinin sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri paylaşıyor.

İKİ AYDIR KOMADA

İki aydır komada olan Cordero'nun eşi Kloots, önceki gün de eşiyle birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak "Bir mucize olması için dua ediyorum" diye yazdı.

"DAHA ÇOK ÖZLEDİM"

Amanda Kloots, kocasının geçen şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde kendisine "Gelecek belirsiz, yol ise çok açık değil. Ama sen yanımda olduğun sürece bütün yolları korkusuzca yürürüm" dediğini hatırlatarak "Bugün 60'ncı gün ve ben onu her zamankinden daha fazla özledim" diye yazdı.

Amanda Kloots, Instagram hesabının hikaye bölümünde sürekli dua ettiğini ve bu duaların bazen umulmadık bir şekilde cevap bulduğunu söyledi.  Nick Cordero'nun sağ bacağı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle kesilmişti.

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