Amine Gülşe: Aşkım beni üzmez

Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil’le farklı ülkelerde olmalarından dolayı sorun yaşadıkları haberlerini yalanladı.



24 yaşındaki Gülşe, “Aşkım beni asla üzmez. Bazen ben gidiyorum, bazen de o geliyor. Mesafe zor oluyor ama aşk için her şeye değiyor” dedi.



Instagram’da paylaştığı şarkı videosu hakkında da konuşan Gülşe, “Mesut’a jest yapmak istedim. O da çok mutlu oldu” şeklinde konuştu.



AMİNE GÜLŞE'DEN MESUT ÖZİL'E: BİR SANA AŞIK SANA DELİ - İZLE

