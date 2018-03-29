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Amine Gülşe: Aşkım beni üzmez

Yaşam
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Amine Gülşe, futbolcu sevgilisi Mesut Özil için "Aşkım beni üzmez" ifadelerini kullandı.

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Miss Turkey 2014 güzeli Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil’le farklı ülkelerde olmalarından dolayı sorun yaşadıkları haberlerini yalanladı.

24 yaşındaki Gülşe, “Aşkım beni asla üzmez. Bazen ben gidiyorum, bazen de o geliyor. Mesafe zor oluyor ama aşk için her şeye değiyor” dedi.

Instagram’da paylaştığı şarkı videosu hakkında da konuşan Gülşe, “Mesut’a jest yapmak istedim. O da çok mutlu oldu” şeklinde konuştu.

AMİNE GÜLŞE'DEN MESUT ÖZİL'E: BİR SANA AŞIK SANA DELİ - İZLE

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