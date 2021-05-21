Amine Gülşe ve Mesut Özil'in saatleri servet değerinde

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, önceki gün eşi Amine Gülşe ile Çeşme'deki evlerinden mutluluk pozu verdi.



Fotoğrafta ikilinin kolundaki saatler ise gözden kaçmadı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin TL olan saatiyle pahalı saatler takan birçok Türk ismi solladı.



Mesut Özil'in RM 65- 01 Automatic Split Seconds Chronograph model saatin mekanizması, beş yıllık bir araştırma sonucu üretildi. 600 katman karbon TPT'nin üst üste eklenmesi ile oluşturuldu.



28 yaşındaki Gülşe'nin Richard Mille saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL.



Amine Gülşe'nin RM 07-01 model saati, oniks ve elmas taşlarla süslü. 18 ayar altın kasaya sahip saatin camı safir kristal. Yine 18 ayar altın tokası bulunan saat, Richard Mille tutkunu kadınlar tarafından rağbet görüyor.



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