İkinci çocuğuna hamile olan ABD’li oyuncu Anne Hathaway sosyal medya ve çocuk meselesiyle ilgili konuştu. Sosyal medyayı bıçağa benzeten 36 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

“Oğlum yürümeye başladığında, tezgâhın kenarında bir bıçak bırakamayacağımı öğrendim. O bunun tehlikeli bir şey olduğunu algılayacak yaşa gelinceye kadar, bıçağı ulaşamayacağı bir yere koymam gerekti. Sosyal medya ve tüm benzer şeyler hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Sosyal medya da iki ucu keskin bir bıçak. Doğal olarak oğlum büyüdükçe sosyal medyayla ilişkisini tam olarak kontrol edemem. Yapabileceğim tek şey, onun bilgisayardan başka bir hayat olduğunu da öğrenmesini sağlamak.”

