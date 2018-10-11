İlişkili Haberler Berkay'dan Arda Turan kavgasıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi! Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından gittiği hastanede ateş açılmasıyla ilgili emniyette ifade verdi.



Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Turan ifade vermek üzere Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.

Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

ARDA TURAN'IN POLİS İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'le kavgasının ardından savcılığın talimatıyla polise ifade verdi. Yaklaşık 3 saat ifade veren Arda Turan, taciz suçlamalarını reddederken hastanede ateş edilmesi olayına ilişkin ise, beline koyarken tabancanın ateş aldığını söyledi.



"TANIMADIĞIM BİRİNİN EVLİ OLDUĞUNU DA BİLEMEM"



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinde Arda Turan, "Ben Burak Yılmaz'la konuşurken bir anda Berkay beni çekmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım, o an vurdum. Daha sonra öğrendim ki, eşine laf söylemişim. Birincisi ben tanımam. Tanımadığım birinin evli olduğunu da bilemem. Ayrıca eşi 'Arda tuvalete giderken bana dokundu' demiş. Güvenlik kameralarında da belli ki, ben hiç tuvalete gitmedim." dedi.



"BELİME TEKRAR TABANCAYI KOYARKEN ATEŞ ALDI"



Hastaneden gerçekleşen olaylara ilişkin ise Arda Turan'ın, "Ben peşinden hastaneye gittim. Berkay'a, eşine hiçbir şey söylemediğimi söyleyip, 'Buna nasıl inanırsın' dedim. Hatta, o da bana 'Kaptan ben sana inanıyorum' dedi. Belimde olan tabancayı çıkardım orada bulunan masaya koydum, 'İnanmıyorsan beni vur' dedim. Burnu kırık olduğu için ona, 'Ben buradayım eğer taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada, ben senden şikâyetçi de olmayacağım, ne yaparsan yap" dedim. Sonra belime tekrar tabancayı koyarken ateş aldı" dediği öğrenildi.

ŞARKICI BERKAY ŞAHİN'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI



Milli futbolcu Arda Turan ile Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması düzenledi. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Berkay'ın tedavi olduğu hastaneye gelen Arda Turan'ın üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.



Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, sanatçının tedavi olduğu özel hastanede akşam saatlerinde basın açıklaması düzenledi. Mermer, açıklamasında, "Bu konuda basında çıkan haberlerin hepsinin doğru olduğunu söylemek zorundayım, üzülerek. Olayın oluş şekli açıklığa kavuşmuştur. Bu resmi makamlara da intikal etmiştir. Biz de şikayetçi olduk. Olayın ardından ağır bir ameliyat geçirdi. Olayın neresinden bakarsanız bakın, Arda Turan'ın yaptığının izahı dahi mümkün değildir. Belki başka davalar da açmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.



Mermer açıklamasında, "Berkay Şahin, ilk müdahalenin yapıldığı hastaneye geldiği zaman, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor, o silah olayı orada gerçekleşmiş. Yere ateş edilmiş. Bu emniyetteki görüntülerde de, kayıtlarda da var. Müvekkilim olaydan sonra hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan 6 ya da 7 kişiyle beraber hastaneye geliyor ve baş başa görüşmek istediğini söylüyor. Acil bölümüne yakın bir odada Arda Turan, müvekkilime 'Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum. Biliyorsam, çek, vur beni' diyor. Bunun üzerine müvekkilim de 'Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın yanlıştı' gibi bir şey söyleyince, 'Ben böyle bir şey yapmam' deyip yere ateş ediyor. Şu an zaten Arda Turan zaten emniyette, ifadesine başvuruluyor" diye konuştu.

