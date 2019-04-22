Ariana Grande, Coachella 2019 Müzik ve Sanat Festivali’nin ikinci haftasında yeniden sahne aldı. 25 yaşındaki ünlü şarkıcının sahneki sürpriz konuğu Justin Bieber oldu.
Bieber, iki yılın ardından ilk kez sahnede şarkı söyledi.
Grande, “Bu akşam herhangi bir konuk çağırmayacaktım. Ama arkadaşım Justin Bieber bir şekilde geldi” dedi.
Grande ve Bieber, birlikte Bieber’ın 2015 yılındaki hit şarkısı Sorry’yi seslendirdi.
“İki yıldır sahneye çıkmıyorum. Buraya geldim, sahneye çıkacağım konusunda bir fikrim yoktu” diyen Bieber, yeni albümünün çok yakında çıkacağı müjdesini de verdi.