Ashley Cain ile Safiyya Vorajee minik kızlarını toprağa verdi

Eski futbolcu Ashley Cain ile Safiyya Vorajee'nin doğduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan ve hayat mücadelesini kaybeden sekiz aylık bebekleri Azaylia gözyaşları içinde toprağa verildi.

24.05.2021 - 10:12

Ashley Cain ile Safiyya Vorajee minik kızlarını toprağa verdi

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Ashley Cain-Safiyya Vorajee çiftinin bebeği hayatını kaybetti

Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee'nin lösemi nedeniyle hayata veda eden kızları Azaylia için cenaze töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende minik bebeğin naaşı beyaz atların çekildiği bir arabayla taşındı.

Hayatlarının en büyük acısını taşıyan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri içinde olduğu ve ayakta durmak için birbirlerinden destek aldığı görüldü.

"Aslan Kral" (Lion King) temalı cenaze töreninde atlara turuncu renkte tüyler takıldı. Ashley Cain de takım elbisesini aynı renk kravat ve mendille tamamladı. Törene katılan tüm konuklar da etrafta toplananlar da aynı renkleri tercih etti.

Ashley Cain ile Safiyya Vorajee, bu acı günü kızlarına ithafen "Azaylia Günü" ilan etti. Aslan Kral teması ise minik bebeğin Likkle Lion lakabından esin kaynağını aldı.

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