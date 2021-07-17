Ashton Kutcher: Eşim uzaya gitmeme karşı çıktı

ABD'li oyuncu Ashton Kutcher (43), Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis'in (37) izin vermediğini açıkladı.



Kutcher, Mila Kunis'in kendisini uyardığını ve küçük çocuklarını düşünmesi gerektiğini söylediğini vurguladı.



Kutcher, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım. Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi. Sonuçta küçük çocuklarım var" dedi.



Kutcher, hayatının bir noktasında uzaya yolculuk edeceğini de sözlerine ekledi.

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