Osmanlı döneminde Sarayın kileri olarak adlandırılan Kocaeli'de, asırlık lezzetler, düzenlenen kurslarla gün yüzüne çıkarılıyor. Çoğunu kentte yaşayanların dahi bilmediği 110 tarif, Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabında yerini aldı.



Kentin asırlık lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Branşı aracılığıyla da asırlık yemeklerin yapımı öğretilmeye başlandı.

İçlerinde "Dartılı Düdüklü Makarna"nın da bulunduğu köklü lezzetler, 100 yıl sonra

KOMEK kursiyerlerince aslına uygun pişirilerek, sofralardaki yerini yeniden alıyor. Kursiyerler, usta öğreticiler gözetiminde 100 yıl öncesinden bir lezzeti öğrenmenin ve pişirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kursiyer Emine Demir, yöresel yemekleri öğrenmeyi amaçladığını belirterek, "Burada bize, atalarımızın, dedelerimizin bir zamanlar yedikleri ancak artık unutulmuş yemekleri yapmayı da öğretiyorlar. Bu sayede hem biz bu yemekleri öğreniyoruz hem de gelecek nesillere taşımış oluyoruz. Öğrendiğimiz bu asırlık yemekleri yaşatacağız." ifadelerini kullandı.