Asırlık Amasya Çöreği'ne coğrafi işaret

Amasya Valiliği’nin himayesinde yapılan başvuruyla çöreğin tescillenmesine en çok sevinen ise 1925 yılından bu yana 3 kuşaktır babadan evlada tarifi aktarılan çörekleri üretmeyi sürdüren çörekçi Galip Doğla oldu.

Dedeleri Ahmet ve Hakkı Doğla’nın yaklaşık 100 yıl önce pişirmeye başladığı çöreklerin babası Selahattin Doğla’dan öğrendiği tarifini gıda mühendisi olan kızından başka kimseyle paylaşmayan 61 yaşındaki Doğla, hala ilk günkü heyecanla fırınını kendisi yakıyor.

Nohut mayasıyla özel olarak hazırlanan hamurla iki tip yapılan çörek, yuvarlak cevizli haliyle ya da cevizli-haşhaşlı ve haşhaşlı olarak parmak şeklinde hazırlanarak odun ateşinde pişiriliyor.



Yaklaşık 100 yıldır Pirinçci Mahallesi Habibi Sokak'ta faaliyet gösteren imalathanelerine gelen müşterilerinin onun gibi hazırlayamadıkları için uzun süre tazeliğini koruyan çöreğin tarifini sorduğunu anlatan Doğla, “Biraz daha uğraşsınlar. Bir gün birisi yapar herhalde” diye konuştu.



"SIR SENELERDİR ÇÖZÜLEMEDİ”

Çöreğin tarifini öğrenmek için Doğla’yı sık sık ziyaret ettiklerine değinen Amasya Turizm Derneği Başkanı Saime Çoban, “Kendisine has bir tarif yapmış. Biz de ona benzemeye çalışıyoruz ama Galip Usta'nın yaptığı gibi olmuyor. Sırrını çözemedik” şeklinde konuştu.



Galip Usta’nın müşterisi olan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise “Galip Usta'dan sonra çöreğin ne olacağı meçhul. Devam ettirilmesini istiyoruz. Senelerdir bu kadim sır Amasya tarafından çözülememiştir” dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kültür turizminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya’nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurguladı.



Kentin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler olan Amasya misket elması, Merzifon keşkeği, çiçek bamyası, Amasya beji mermeri ve Amasya baklalı dolmasının yanına Amasya Çöreği'nin de eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.