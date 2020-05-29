Aslı Enver: Evet evet ben de özledim

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver, diziyi özlediğini itiraf etti.

29.05.2020 - 08:57

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Babil dizisi oyuncusu Aslı Enver'den doğum günü paylaşımı: Sırtımda hepinizin elini hissettim

Babil dizisi oyuncusu Aslı Enver'den doğum günü paylaşımı: Sırtımda hepinizin elini hissettim

Dünyada 5 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle dizi setlerinin iptal edilmesinin ardından ev karantinasına giren Aslı Enver, setlere ne kadar özlem duyduğunu dile getirdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından; Ozan Güven, Halit Ergenç, Birce Akalay gibi güçlü isimlerle birlikte rol aldığı Star TV'nin Babil dizisiyle ilgili paylaşımda bulunan Enver, üzerine “Evet evet ben de özledim” notunu düştü.

Aslı Enver dizide Ayşe olarak tanınan gizli görevdeki bir polis memurunu canlandırıyor Aslı Enver dizide Ayşe olarak tanınan gizli görevdeki bir polis memurunu canlandırıyor

Geçtiğimiz günlerde 36. yaşına giren Enver, doğum gününü de yalnız kutlamıştı.

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