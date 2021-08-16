Ata Demirer ev kazası sonucu ameliyat geçirdi

Yeni filmi Bursa Bülbülü için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen ameliyat nedeniyle filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.



Haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, hastane yatağından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" mesajını yazdı.

"BİR BURSA HİKAYESİ"

Demirer, pandemi döneminde Bursa Bülbülü adında film yazdığını söyleyerek, senaryosunu yaz ayları başında bitirdiğini açıklamıştı. Demirer, filmi hakkında, "Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.