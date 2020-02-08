Babil 4. bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Babil’in yeni bölümü, AB’de %9,13 izlenme oranı ve %20,9 izlenme payı alarak birinci olurken, 20+ABC1 kategorisinde de %7,61 izlenme oranı ve %15,85 izlenme payı alarak 100 program arasından en çok izlenen dizi oldu.

İRFAN'IN BAŞINDA YENİ BİR DERT VAR



Dün akşam yayınlanan bölümde İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzattı.



AYŞE, İRFAN İLE KARŞI KARŞIYA



Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geldi.

İŞLER KARMAŞIK BİR YOLA GİRDİ



İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola girdi.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği; yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldığı Babil, her cuma 20.00’de Star’da.

BABİL 5. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ-İZLE