Batırık tarifi | Batırık nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar, Mersin yöresine ait batırık tarifi için mücadele etti.

Bulgur ile yapılan yöresel bir salata olan batırık yemeğinin tarifi ekran başında yarışmayı takip edenler tarafından araştırıldı.

BATIRIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 çay bardağı ince bulgur



3 olgun domates



1 büyük baş kuru soğan



250-500 gr kadar çiğ yerfıstığı



1 su bardağı çiğ susam (yerli)



½ demet maydanoz



3-4 sap taze nane



3-4 yeşilbiber



2 salatalık



1 tepeleme çorba kaşığı biber salçası



1 tepeleme çorba kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı kuru nane



Yeteri kadar limon suyu



Tuz



Üzerine



İnce doğranmış marul



Haşlanmış ve ince doğranmış bağ yaprağı



Haşlanmış ve ince doğranmış lahana yaprağı



BATIRIK NASIL YAPILIR?



İnce bulguru tepsiye koyun. Domatesle soğanı incecik kıyın. Bulgurun üzerine koyun. Karıştırıp bir kenarda bekletin.



Yerfıstığını kısık ateşte çevire çevire, karartmadan kavurun. Ayrı bir yerde susamı devamlı çevirerek kısık ateşte az kavurun. Bu ikisini havanda döverek (veya blendırda çekerek) macun haline getirin.



Daha sonra maydanoz, nane, sivri biber ve salatalığı incecik çinterek doğrayın. Salçaları, kuru naneyi ilave edin ve elinizde karıştırın.



Kenarda duran yerfıstığı-susam macununu ilave edin. Biraz daha yoğurun. En son, doğradığınız yeşillikleri, biberi, salatalığı ilave edin. Tekrar karıştırın. Arzunuza göre tuzunu limonunu katın.



Önce sıkım sıkım köfteler yapın. Marul yapraklarının arasına koyarak yiyin. Daha sonra geri kalanını buz gibi soğuk su ile sulandırın. Limonunu, tuzunu tekrar ayarlayın, buz ilave edin.



Tepsiyle sofraya getirin ve üzerini incecik doğranmış marul, bağ yaprağı veya lahana ile süsleyin. Yanında turşu veya taze süs biberi ile ikram edebilirsiniz.