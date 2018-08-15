Efsanevi müzik grubu Beatles’ın üyeleri John Lennon ve Paul McCartney'nin çocukları arkadaş çıktı.
John Lennon’ın oğlu Sean Ono Lennon, Paul McCartney'nin oğlu James McCartney ile çekilen selfie fotoğraflarını paylaştı.
Lennon, fotoğrafın altına “Ce-e” notunu yazmakla yetindi.
İki arkadaş, tıpkı babaları gibi birer müzisyen.
Sean, John Lennon ile ressam Yoko Ono’nun James ise Paul McCartney ile Linda McCartney’nin oğlu.
Sean Ono Lennon daha önce de bir Beatles yeni kuşak fotoğrafı paylaşmıştı. Lennon, James McCartney’nin kız kardeşi tasarımcı Stella McCartney ile onun New York’taki defilesinden fotoğraf yayınlamıştı.