Bengü'nün eşi Selim Selimoğlu kimdir?

2018'de nikah masasına oturan şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu çifti bir kez daha bebek sevinci yaşadı. Bu haberin ardından iş adamı Selim Selimoğlu'nun hayatı merak edildi. İşte Selim Selimoğlu hakkında merak edilenler...

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 16:53

Bengü'nün eşi Selim Selimoğlu kimdir?

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Geçtiğimiz yıllarda Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü bir kez daha annelik sevinci yaşadı.

İkinci kez anne olan ünlü şarkıcı sevincini sosyal medya üzerinden duyurdu.

SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Rizeli olan Selim Selimoğlu, 1979 yılında dünyaya geldi.

Aile geleneği armatörlük mesleğini sürdüren Selim Selimoğlu, SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibidir.

Bengü’yle aynı yaşta olan Selimoğlu kısa süre önce ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

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