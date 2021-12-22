Bennu Gerede, Bilge Öztürk ile birlikte objektif karşısına geçti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fotoğrafçı Bennu Gerede, dün akşam bir otelde düzenlenen galaya, oğlu Daren Gerede Erkaya ve avukat sevgilisi Bilge Öztürk ile birlikte katıldı.

Basın mensuplarının, "Aile fotoğrafı alabilir miyiz?" sorusuna gülümseyen Gerede, ardından çocukları ve Bilge Öztürk ile beraber poz verdi.

ANNEDEN ONAY GELMİŞTİ

Erkaya ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk'e ilk yorum, Erkaya'nin annesi Bennu Gerede'den gelmişti.



Gerede, fotoğrafa; "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yapmıştı.

AİLESİ İLE TANIŞTIRMIŞTI



Öztürk, önceki gün sevgilisini kardeşleri Berna Öztürk ve Belda Öztürk ile tanıştırmış ve o anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.