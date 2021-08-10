Benzemez Kimse Bize'nin ilk konuğu Yıldız Tilbe

Benzemez Kimse Bize, müziğe ve eğlenceye doyacağınız çok özel bir bölümle Star'da başlıyor. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in ilk bölüm konuğu güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla milyonların sevgilisi Yıldız Tilbe. Benzemez Kimse Bize 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Star’da.

10.08.2021 - 17:19

Benzemez Kimse Bize'nin ilk konuğu Yıldız Tilbe

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Star’da canlı olarak ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize, sürprizlerle dolu bir bölümle başlıyor. Birbirinden özel konukların ağırlanacağı Benzemez Kimse Bize; pazar günü canlı olarak yayınlanacak ilk bölümünde, milyonların sevdiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’yi konuk ederek unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser ile birlikte müzik ziyafeti verecek olan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla izeyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayınla ekrana çıkacak olan Yıldız Tilbe, Benzemez Kimse Bize’de unutulmaz anlar yaşatacak.

Benzemez Kimse Bize, 15 Ağustos Pazar saat 20.00’de Star’da.

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