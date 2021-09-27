Benzemez Kimse Bize'nin konuğu Kibariye kimdir?

İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran Benzemez Kimse Bize programı, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi.

Arabesk müziğin kraliçesi Kibariye, güçlü yorumu ve dillerden düşmeye şarkılarıyla Benzemez Kimse Bize programına konuk oldu.

KİBARİYE KİMDİR?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu.

8 kardeşi olan Kibariye'nin ailesi, pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçiniyordu.

İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti.



1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekmeyi başardı.

Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye, gazinosunda sahne almaya başladı.

1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye 'Kim Bilir' adlı parça ile çıkış yakaladı ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı.

İlk show programına 'Darısı Başınıza' isimli eğlence programı ile başladı. Daha sonra 'Eğlen Coş İşte Kiboş' ismi ile devam etti. Star TV'de 'Kibariye Show' ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona erdi.

3 Ocak 2017 itibarı ile 'Ben Söylerim' adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Son olarak Oryantal Star yarışmasında jürilik yaptı.

21 Aralık 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. 1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.

BENZEMEZ KİMSE BİZE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

