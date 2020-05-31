Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya: Beceremediğimiz evlilik olsun

31.05.2020 - 16:45
Geçtiğimiz yıl evliliklerinde kriz yaşayan ve ayrılacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin birliktelikleri devam ediyor.
Saat, sosyal medya hesabından baş başa göründükleri bir fotoğraf paylaştı ve eşinin doğum gününü kutladı.
Saat, paylaşımında, “Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk. Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken, müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun" ifadelerini kullandı.
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Ne çok uçtuk konduk, dagildik toparlandik, nefesimiz bitene kadar güldük hickirarak agladik, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikce kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadasi olduk, es olduk, zor günlerde yoldas olduk, birbirmize muse olduk, tam iliskimizin tüm evreleri yasandi bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak cikiyorum; her sarkima kattigin her fikir, caldigin her nota sonsuzluga tasir harmonimizi, beceremedigimiz evlilik olsun... #Iyikidogdundasanaasikoldum 💫