Betty White'ın asistanı oyuncunun ölmeden son fotoğrafını paylaştı

Bir döneme damga vuran Altın Kızlar dizisinin Rose karakterine hayat vermesiyle Türkiye’de de hayran kitlesi edinen Betty White, dün 100 yaşına girdi. 100’üncü yaşına girmesine 17 gün kala hayatını kaybeden Amerikalı oyuncunun asistanı, White’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

31 Aralık 2021’de hayata veda eden White’ın asistanı, oyuncunun Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ben, Betty’nin asistanı Kiersten. Bu özel günde Betty’nin bu fotoğrafını paylaşmak istedim. 20 Aralık 2021’de çekilmişti. Sanırım onu son fotoğraflarından biri. O ışıldayan, güzel ve her zamanki gibi mutluydu. Bugün nazik şeyler yapan ve her gün dünyayı daha iyi bir yer yapan hepinize teşekkürler” notunu yazdı.



Betty White 99 yaşında hayatını kaybetti

Hayranları, Betty White’ın doğum gününü #BettyWhiteChallenge (Betty White Meydan Okuması) etiketiyle, ünlü oyuncunun tercih ettiği hayvan derneklerine 5 dolar bağışladı.