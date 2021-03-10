Beyaz Saray'da Champ ve Major belirsizliği

ABD’de Başkan Joe Biden, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşındı. İki köpeği Champ ve Major’ı da yanına alan Başkan Joe Biden , Alman Kurdu cinsi köpeklerden Major'u Beyaz Saray’daki saldırgan tutumu nedeniyle Champ’le birlikte Delaware’deki aile evine geri gönderdiği iddia edildi.

AGRESİF TAVIRLARI GÜNDEM OLDU



ABD medyası, Champ’in yaklaşık 13 yaşında olduğunu ve yaşı nedeniyle agresif olmadığını ancak 3 yaşındaki Major’ın Beyaz Saray’da agresif tavırlar sergilediğini duyurdu.



Fotoğraf: AFP

Yerel medyadaki haberde, Major’ın Beyaz Saray çalışanlarını görünce zıpladığı, havladığı ve saldırdığı ifade edildi. Biden'ın kararı, Amerikan medyasının "Major, Beyaz Saray’da ortalığı birbirine kattı" başlıklarıyla çıkan haberler sonrası aldığı ifade edildi.

Fotoğraf: Jill Biden/Instagram

Ancak bir diğer iddiası ise Champ ve Major'ın durumunun geçici olduğu yönünde. First Lady Jill Biden'ın seyahate çıktığında köpeklerin Delaware’deki eve gönderilmeleri gibi bir uygulama olduğu konuşuluyor.

Fotoğraf: Jill Biden/Instagram

Jill Biden'ın batı kıyısında askeri aileleri ziyarette olduğu, Champ ve Major'ın da bu nedenle Delaware gönderildiği öne sürüldü. Beyaz Saray ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

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