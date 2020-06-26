Beyazıt Öztürk sahte hesaplar için mahkemeye başvurdu

Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Beyazıt Öztürk, adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istedi.

26.06.2020 - 09:32

Beyazıt Öztürk sahte hesaplar için mahkemeye başvurdu

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Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz günlerde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Öztürk avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçesinde, adı ve fotoğrafları kullanılarak sosyal medyada hesapları oluşturulduğunu, söz konusu hesaplarda ise paylaşımlar yapıldığını belirtti.

"İTİBARIMI ZEDELİYOR"

Kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan eden Öztürk, itibarının zedelendiğini ileri sürerek söz konusu hesaplara erişimin engellenmesini talep etti.

HESAPLAR KAPATILDI

Öztürk'ün talebinin ardından mahkeme, sahte şekilde oluşturulmuş hesapların ünlü sunucunun kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

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