Boris Johnson kiralık takım elbise giydi

İngitere Başbakanı Boris Johnson’ın çevreci modayı destekleyen eşi Carrie Johnson’ın izinden giderek İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP26’da kiraladığı bir takım elbiseyi giydiği ortaya çıktı.Johnson’ın, COP26 için değeri 495 sterlin olan (Yaklaşık 6 bin 554 lira) Oliver Brown takım elbiseyi sadece 34 sterline (Yaklaşık 500 lira) kiraladığı belirtildi.



Sürdürülebilir modayı destekleyen Carrie Johnson’ın, özel davetler, G7 gibi önemli zirveler hatta Mayıs ayındaki düğününde bile kıyafet kiralama hizmeti veren My Wardrobe HQ mağazasından kiraladığı özel tasarım elbiseler giydiği biliniyor.



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