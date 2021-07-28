Boris Johnson'ın kızı Lara model oldu

Boris Johnson’ın Marina Wheeler ile olan ikinci evliliğinden doğan Lara, büyük beden kadınların özel iç çamaşırlarıyla nasıl forma girebileceğini göstermek amacıyla kamera karşısına geçti.

ÖZEL KORSELERLE POZ VERDİ



Yazar ve yayıncı olan Lara, özel korselerle modellik yaparak, kadınların kıyafetleriyle kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak istediğini belirtti.



Vücuduna olan güveninin ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian sayesinde oluştuğunu belirten Lara, “Kim Kardashian ve diğer ünlülerin etkisiyle kum saati gibi görünme modası geri döndü” dedi.



Ancak korse gibi giysilerin vücutta hoşa gitmeyen yönleri düzeltmeyeceği uyarısında da bulunan Lara, “İyi tasarlandıklarında, sahip olduğunuz vücut şeklinin görünüşünü geliştiriyorlar” diye konuştu.

Hayalet Avcıları'nın devam filmi Ghostbusters: Afterlife'tan yeni