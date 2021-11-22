Brad Pitt kahve makinesi markasının reklam yüzü oldu

İtalyan kahve makinesi markası, Oscar'lı oyuncu Brad Pitt’in yüzü olduğu yeni kampanyasını tüm dünyada eş zamanlı olarak duyurdu.

Markanın “Perfetto Bir An” kampanyasında Brad Pitt’in günlük hayatından bir kesit sunuluyor. Whiplash ve La La Land gibi ünlü filmlere de imzasını atan ödüllü yönetmen Damien Chazelle'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu reklam filminde; sabahları kahve çekirdeği satın alan, ardından motosikletiyle Los Angeles'ta dolaşan ve benzin alan Brad Pitt’in eve vardıktan sonra keyifle kahvesini yudumlayarak yaşadığı “Perfetto” an anlatılıyor.



ÖDÜLLÜ EKİP BİR ARAYA GELDİ



Akademi ödülünü kazanan en genç sanatçı olan kampanya filminin yönetmeni Damien Chazelle ve dünyanın en önde gelen erkek oyuncuları arasında kabul edilen Brad Pitt’in yanı sıra kampanya için bir araya gelen ekip de yıldızlar geçidi olarak nitelendiriliyor. Ödüllü görüntü yönetmeni Linus Sandgren ve besteci Justin Hurwitz’in yanı sıra, yine global çapta ödülleri olan ünlü fotoğrafçı Lachan Bailey de kampanya sürecine imzasını atanlar arasında yer alıyor.